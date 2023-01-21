Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
29 минут назад

Ирина Шейк считает покупку брендовых вещей из новых коллекций расточительством

runews24.ru

Модель из России Ирина Шейк недавно дала интервью Vogue Spain, в котором рассказала о своем отношении к деньгам.

Шейк считает покупку брендовых вещей расточительством
Фото: runews24.rurunews24.ru

Шейк предпочитает инвестировать в качественные вещи, но при этом отказывается от покупки брендовых вещей из последних коллекций. Свою позицию модель объясняет тем, что в детстве ее мама зарабатывала всего 10 долларов в месяц, и семья научилась экономить, кроме того, трендов в следующем году уже не будет, и тратить на них деньги нет смысла.

Шейк построила успешную карьеру в модельном бизнесе, входит в пятерку самых востребованных моделей мира, что обеспечивает ей хороший заработок. Но она привыкла экономить и то же самое делает со своей дочерью: дает ей все, что нужно, но без излишеств.

Вещи в гардеробе Шейк не только качественные и сочетающиеся между собой, но и подчеркивающие сексуальность, которая, как говорит модель, отражает уверенность в себе. Сексуальность при этом это не только внешние проявления.

Мода,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители