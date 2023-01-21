Шейк считает покупку брендовых вещей расточительством

Модель из России Ирина Шейк недавно дала интервью Vogue Spain, в котором рассказала о своем отношении к деньгам.

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Шейк предпочитает инвестировать в качественные вещи, но при этом отказывается от покупки брендовых вещей из последних коллекций. Свою позицию модель объясняет тем, что в детстве ее мама зарабатывала всего 10 долларов в месяц, и семья научилась экономить, кроме того, трендов в следующем году уже не будет, и тратить на них деньги нет смысла.

Шейк построила успешную карьеру в модельном бизнесе, входит в пятерку самых востребованных моделей мира, что обеспечивает ей хороший заработок. Но она привыкла экономить и то же самое делает со своей дочерью: дает ей все, что нужно, но без излишеств.