Астролог Володина посоветовала до конца января носить синее

Астролог Василиса Володина, которая раньше вела программу "Давай поженимся!" на Первом канале, посоветовала одеваться в синих тонах до конца января. Пост с рекомендацией появился в ее телеграм-канале.
"Астрологическая палитра с 23 по 29 января радует нас яркой и насыщенной синевой", — написала Василиса Володина.
Астролог советует до конца месяца надевать вещи разных оттенков синего:
"Попробуйте носить астрологически "правильные" цвета и, я надеюсь, почувствуете, что стали больше управлять эмоциями и легче вписываетесь в ситуации. И обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим", — пояснила она.
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