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1 час назад

Астролог Василиса Володина посоветовала до конца января носить синее

Мира Маркина

Астролог Василиса Володина, которая раньше вела программу "Давай поженимся!" на Первом канале, посоветовала одеваться в синих тонах до конца января. Пост с рекомендацией появился в ее телеграм-канале.

Астролог Володина посоветовала до конца января носить синее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Астрологическая палитра с 23 по 29 января радует нас яркой и насыщенной синевой", — написала Василиса Володина.

Астролог советует до конца месяца надевать вещи разных оттенков синего:

"Попробуйте носить астрологически "правильные" цвета и, я надеюсь, почувствуете, что стали больше управлять эмоциями и легче вписываетесь в ситуации. И обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим", — пояснила она.

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Ранее "Рамблер" рассказывал о главном цвете 2023 года.

Мода,Василиса Володина,Первый канал,
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