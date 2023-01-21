Астролог Володина посоветовала до конца января носить синее

"Попробуйте носить астрологически "правильные" цвета и, я надеюсь, почувствуете, что стали больше управлять эмоциями и легче вписываетесь в ситуации. И обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим", — пояснила она.