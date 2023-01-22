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39 минут назад

Дизайнер назвала россиянкам шесть стильных вещей на холодную погоду

Мослента

Шесть стильных женских вещей на холодную российскую погоду назвала «Мосленте» дизайнер, владелица собственного производства и брендов одежды LERU и aDept Валерия Утушкина.

6 стильных вещей на холодную погоду
Фото: МослентаМослента

«Настало время уютных трикотажных изделий, согревающих в холода. В зимних коллекциях фаворитами моды 2022-2023 года стали мягкие и уютные платья миди, которые идеально сочетаются с большинством вещей и практически с любыми моделями обуви. Кстати, макси платья из трикотажа пользуются не меньшим спросом», — сказала она.

Далее в ее списке оказались свитера на молнии в сочетатании с майками, футболками, рубашками и водолазками. Этоотлично подойдет тем, кто любит многослойность в одежде. Утушкина рекомендует выбирать вещи молочного, бежевогои ярко-синего цвета.

Кроме того, стильными вещами на этот сезон дизайнер назвала широкие джинсы средней или высокой посадки, длинный пуховик прямого или обволакивающего кроя и удлиненный приталенный пиджак с выраженным плечом.

«В дуэте с водолазками и блузками такой пиджак обеспечивает дополнительное тепло, а благодаря своему крою сделает фигуру стройнее. Хитом в 2023 году будет черный цвет, который легко сочетать с чем угодно», — уточнила собеседница «Мосленты».

В заключении Утушкина выделила свитера крупной вязки оверсайз и более приталенных моделей. Главными «фишками» изделия, по ее словам, должны быть объемные рукава, высокая горловина и фасон: либо укороченный, либо длинный. Его можно сочетать как с юбками, так и с джинсами. Специалист уточнила, что лучше отдать предпочтение белому, светло-розовому, серому и голубому цветам.

Ранее пять советов для составления стильного зимнего образа дал знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев.

Мода,Александр Васильев,
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