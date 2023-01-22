Названы цена детского комплекта зимней одежды в СССР

«Шубы очень теплые, даже в снегу спать можно. Но тесно в них было: если упал, оставалось только ждать, пока поднимут», «Мой шарф даже дети износить не могут», «Шарф на спине завязывали, чтобы мохер в рот не лез, и взрослым было удобно нас ловить, как за поводок», «Еще и варежки на резинке через рукава, чтобы не потерять», «Весь комплект передавался из поколения в поколение», — вспомнили россияне.