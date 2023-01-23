5 ошибок при выборе сапог, которые вы совершаете

Осень для зимы и весны должна быть не только стильной и удобной, но и отлично поддерживать тепло, не давая простыть, не пропускать влагу, не портиться под воздействием реагентов, которыми присыпают дороги. Кроме того, сапоги должны гармонично вписаться в образ. Избегайте типичных ошибок, и вы приобретете идеальную пару обуви, которая будет радовать вас долгие годы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ошибка 1: Цвет сапог

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Раньше многие следовали строгому правилу — подбирать обувь под цвет сумки. Но этот принцип сейчас устарел: что делать, если у вас десять сумок и большинство из них цветные? Обращайте внимание на общие оттенки вашего гардероба и выбирайте сапоги, исходя из этого. Помните, что коричневые. Бежевые, черные модели отлично смотрятся почти с любой курткой, пальто и шарфом.

Да, яркие синие сапожки или обувь с необычным принтом смотрится очень стильно, но покупать ее можно при условии, что базовые модели у вас уже есть.

Ошибка 2: Неверный размер

Покупать сапоги привычного размера — частое заблуждение. Добавьте еще один размер, чтобы между ногой и материалом образовывалась воздушная прослойка: она сохранит тепло. К тому же, иногда весной и зимой приходится надевать теплые носки, поэтому в обуви должен быть небольшой запас пространства.

Ошибка 3: Сапоги на каблуке

Как и в первом случае, обувь на каблуке зимой и весной — прекрасное дополнение к базовым моделям. Но первым выбором все же должна стать пара на рельефной подошве, плоской и устойчивой. Даде если вы предпочитаете носить юбки и платья, с сапожками на плоской подошве такой образ будет смотреться ничуть не хуже, зато плоская подошва убережет вас от травм и падений.

Ошибка 4: Неправильная высота

Сапоги могут визуально сделать ноги гораздо длиннее или наоборот укоротить их. Все зависит от высоты обуви и ее цвета. С юбкой миди носите сапоги, голенище которых начинается выше, чем подол юбки. Или подбирайте колготки в тон обуви: именно контрастная полоска кожи между сапогами и юбкой создает впечатление коротки и непропорциональных ног.

Ошибка 5: Слишком экономить