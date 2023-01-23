Стилист дала советы по составлению модного гардероба

О том, как правильно составить гардероб, сочетать разные вещи, рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, важно знать особенности своей фигуры, чтобы подчеркнуть особенности, и скрыть недостатки. Нужно научиться правильно подбирать одежду, чтобы ее можно было легко сочетать между собой.

Как пояснила, эксперт, базовая капсула — это 8-15 вещей, которые сочетаются между собой и создают около 4-6 образов. В такой гардероб входят водолазки, футболки, джинсы, брюки, свитера, и главное, чтобы каждая деталь подходила к разным позициям.