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1 час назад

Стилист Скороходова дала советы по составлению модного гардероба

Вечерняя Москваиещё 1

О том, как правильно составить гардероб, сочетать разные вещи, рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Стилист дала советы по составлению модного гардероба
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, важно знать особенности своей фигуры, чтобы подчеркнуть особенности, и скрыть недостатки. Нужно научиться правильно подбирать одежду, чтобы ее можно было легко сочетать между собой.

Как пояснила, эксперт, базовая капсула — это 8-15 вещей, которые сочетаются между собой и создают около 4-6 образов. В такой гардероб входят водолазки, футболки, джинсы, брюки, свитера, и главное, чтобы каждая деталь подходила к разным позициям.

Что касается аксессуаров, то сейчас в тренде головные уборы, косынки, шляпы с широкими полями, кружевные перчатки, крупная бижутерия или моносерьги, передает «Радио 1».

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