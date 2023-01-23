Стилист объяснила, как выглядеть стильно в недорогой одежде

Можно ли выглядеть стильно и современно, не тратя на гардероб десятки тысяч, телеканалу «Мир 24» рассказала стилист Наталья Семенова.

Фото: Кадр из фильма «Шопоголик» Кадр из фильма «Шопоголик»

По мнению эксперта, брендовые вещи в гардеробе не будут показателем вкуса их обладательницы. Грамотные образы выстраиваются благодаря умению сочетать вещи по фактуре, цвету и крою. В противном случае даже наряд от кутюр не произведет нужного эффекта.

«Зачастую как раз эстетика, презентабельность внешнего вида и его дороговизна теряются, если человек носит брендовые вещи, но сочетает их между собой неуклюже», — объяснила стилист.

Эксперт убеждена: недорогой монохромный костюм может выглядеть дороже, чем он есть на самом деле. Не менее дорого будут смотреться вещи из струящихся шелковистых натуральных тканей.

Еще один важный момент – не забывать о подборе аксессуаров и акцентах в образе.