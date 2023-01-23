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2 часа назад

Стилист Семенова объяснила, как выглядеть стильно в одежде из масс-маркета

Мира Маркина

Можно ли выглядеть стильно и современно, не тратя на гардероб десятки тысяч, телеканалу «Мир 24» рассказала стилист Наталья Семенова.

Стилист объяснила, как выглядеть стильно в недорогой одежде
Фото: Кадр из фильма «Шопоголик»Кадр из фильма «Шопоголик»

По мнению эксперта, брендовые вещи в гардеробе не будут показателем вкуса их обладательницы. Грамотные образы выстраиваются благодаря умению сочетать вещи по фактуре, цвету и крою. В противном случае даже наряд от кутюр не произведет нужного эффекта.

«Зачастую как раз эстетика, презентабельность внешнего вида и его дороговизна теряются, если человек носит брендовые вещи, но сочетает их между собой неуклюже», — объяснила стилист.

Эксперт убеждена: недорогой монохромный костюм может выглядеть дороже, чем он есть на самом деле. Не менее дорого будут смотреться вещи из струящихся шелковистых натуральных тканей.

Стилист назвала главный бюджетный аксессуар сезона

Еще один важный момент – не забывать о подборе аксессуаров и акцентах в образе.

Ранее «Рамблер» рассказывал о пяти главных трендах 2023 года.

Мода,Наталья Семенова,
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