Модели вышли на подиум со звериными головами на одежде

Известно, что дефиле люксовой марки состоялось в Париже в рамках Недели высокой моды, которая проходит с 23 по 26 января. На размещенных кадрах видно, что модели вышли на подиум в одежде с пришитыми к ткани головами различных зверей в полный размер. Например, Ирина Шейк представила платье с головой льва, а Наоми Кэмпбелл — меховое пальто с головой черного волка.