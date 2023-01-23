Louis Vuitton начал продавать «коробки для бургеров» за 231 тысячу рублей

Французский люксовый бренд Louis Vuitton начал продавать «коробки для бургеров» за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Модный дом выпустил чехол для костеров (подставка под бокал или кружку — прим. «Ленты.ру») LV Flower Burger Box в виде коробки для бургера. Данное кожаное изделие оформлено цветочным узором, который символизирует салатные листья, помидор и другие ингредиенты блюда. При этом дизайн дополняет золотистая застежка-кнопка.

Стоимость подобной вещи составляет 231 тысячу рублей.