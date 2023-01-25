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57 минут назад

Кайли Дженнер появилась на публике в жакете от грузинского дизайнера

Газета.Ruиещё 1

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет в одежде бренда Lado Bokuchava. Об этом сообщает Daily Mail.

Кайли Дженнер появилась на публике в жакете от грузинского дизайнера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер появилась в Париже в жакете грузинского дизайнера Ладо Бокучавы, который основал бренд Lado Bokuchava. Черный жакет выполнен с разрезами на талии и ремешками. К нему блогер подобрала юбку длины макси с разрезом, кожаные сапоги, массивные серьги, сумку и прозрачные перчатки.

Последнее время бизнесвумен регулярно публикует фотографии в откровенных образах. В начале января Кайли Дженнер показала грудь на фоне расставания с Трэвисом Скоттом. В конце декабря таблоиды стали писать о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. Причиной для разговоров стало то, что новогодние каникулы влюбленные провели по отдельности. В начале января источник из близкого окружения звезд подтвердил, что Трэвис и Кайли больше не живут вместе.

Мода,Трэвис Скотт,
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