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2 часа назад

Блогерша неправильно надела платье бренда Кардашьян и восхитила зрителей

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом imaanduh неправильно надела наряд бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 284 тысячи подписчиков.

Блогерша неправильно надела платье от Кардашьян и восхитила зрителей
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном платье до пола с длинными рукавами и П-образным декольте. На официальном сайте стоимость данного изделия составляет 88 долларов (примерно шесть тысяч рублей). При этом она отметила, что намеренно примерила указанный предмет гардероба задней стороной вперед, чтобы вырез обнажал спину, а не бюст.

В свою очередь пользователи сети высказали свое мнение об увиденном в комментариях.

«У меня тату на спине, и я задумалась о покупке этого дорогого платья», «Ты сделала это платье стильным», «Теперь я хочу его приобрести!» — написали юзеры.

В ноябре сообщалось, что блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims и получила «костюм аквалангиста». Девушка рассказала, что приобрела изделие, которое, согласно указанному размеру, соответствовало параметрам ее фигуры. Однако при примерке юзерша поняла, что наряд оказался узким и тесным.

Мода,Ким Кардашьян,
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