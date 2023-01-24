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1 час назад

Россиянкам назвали устаревшие для весны и лета 2023 года вещи

Lenta.ru

Телеведущая программы Fashion news на телеканале Fashion TV Дарья Сибирева назвала россиянкам устаревшие для весны и лета 2023 года вещи. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Marie Claire.

Россиянкам назвали устаревшие для весны и лета 2023 года вещи
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам стилиста, в грядущем сезоне свою актуальность утратят укороченные джинсы-бойфренды. «Голые щиколотки в сочетании с лодочками смотрелись невероятно сексуально. Но их время прошло», — заявила Сибирева и пояснила, что в настоящий момент в тренде длина в пол и разрезы на штанинах.

В то же время эксперт отметила, что подобная мода не распространяется на юбки длины маски и фасона «колокольчик». Вместо них специалист рекомендует присмотреться к мини и миди с разрезами на боках, которые можно сочетать с оверсайз-блейзерами и гольфами.

Кроме того, Сибирева рассказала, что стоит отказаться от вещей на высокой талии и нюдовых оттенков. На смену им в моду вошли предметы гардероба на низкой посадке и ярких цветов. При этом собеседница издания уточнила, что в теплом сезоне необходимо сделать выбор в пользу неоновых и насыщенных тонов.

Также устаревшей вещью стала элегантная обувь. Сибирева пояснила, что актуальность обрели ботинки, кроссовки и лоферы на массивной подошве. «Но главным камбэком стал неприлично высокий каблук и платформа! Да-да, массивные "стриптизерские" туфли снова в моде», — заключила телеведущая.

Ранее стилистка Анна Скороходова раскрыла число необходимых для стильного образа вещей. Она посоветовала составить капсульный гардероб, исходя из индивидуальных особенностей фигуры. В него, по мнению Скороходовой, должно входить 8-15 изделий, из которых можно создать четыре-шесть образов. Среди них — водолазки, футболки, джинсы, брюки и свитеры.

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