Какие 7 вещей не стоит покупать в новом сезоне

Телеведущая программы Fashion news Дарья Сибирева рассказала, что в новом сезоне не стоит покупать укороченные джинсы-бойфренды. Лучше отдать предпочтение более длинным моделям, а также тем, у которых есть разрезы в нижней части.

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Юбки в пол и юбки-колокольчики тоже стали не актуальными. Лучше выбрать дерзкое мини и большие разрезы.

Также не стоит покупать одежду на очень высокой талии. В моду возвращаются брюки и юбки с низкой посадкой.

Пастельные и нюдовые тона тоже перестают быть актуальными. Мода возвращается к яркости, можно смело покупать одежду насыщенных цветов.

Не стоит забывать и о том, что главным цветом сезона Pantone назвал оттенок Very Peri – нежный фиолет.