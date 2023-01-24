Какие 7 вещей не стоит покупать в новом сезоне

Телеведущая программы Fashion news Дарья Сибирева рассказала, что в новом сезоне не стоит покупать укороченные джинсы-бойфренды. Лучше отдать предпочтение более длинным моделям, а также тем, у которых есть разрезы в нижней части.
Юбки в пол и юбки-колокольчики тоже стали не актуальными. Лучше выбрать дерзкое мини и большие разрезы.
Также не стоит покупать одежду на очень высокой талии. В моду возвращаются брюки и юбки с низкой посадкой.
Пастельные и нюдовые тона тоже перестают быть актуальными. Мода возвращается к яркости, можно смело покупать одежду насыщенных цветов.
Не стоит забывать и о том, что главным цветом сезона Pantone назвал оттенок Very Peri – нежный фиолет.
Кроме того, из моды выходит элегантная обувь. Выбрать лучше кроссовки, ботинки и лоферы на массивной подошве.