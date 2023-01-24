Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Стилисты объяснили, какие 7 вещей не стоит покупать в новом сезоне

runews24.ru

Телеведущая программы Fashion news Дарья Сибирева рассказала, что в новом сезоне не стоит покупать укороченные джинсы-бойфренды. Лучше отдать предпочтение более длинным моделям, а также тем, у которых есть разрезы в нижней части.

Какие 7 вещей не стоит покупать в новом сезоне
Фото: runews24.rurunews24.ru

Юбки в пол и юбки-колокольчики тоже стали не актуальными. Лучше выбрать дерзкое мини и большие разрезы.

Также не стоит покупать одежду на очень высокой талии. В моду возвращаются брюки и юбки с низкой посадкой.

Пастельные и нюдовые тона тоже перестают быть актуальными. Мода возвращается к яркости, можно смело покупать одежду насыщенных цветов.

Не стоит забывать и о том, что главным цветом сезона Pantone назвал оттенок Very Peri – нежный фиолет.

Кроме того, из моды выходит элегантная обувь. Выбрать лучше кроссовки, ботинки и лоферы на массивной подошве.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители