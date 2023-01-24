Бренд Casadei назначил нового генерального директора

"Я выросла в компании, и мои дед и отец научили меня всему, что я знаю в бизнесе. Я твердо верю в то, что, оглядываясь назад, можно двигаться вперед, и я очень горжусь этой возможностью, в которую до сих пор трудно поверить", - прокомментировала свое назначение Арианна Касадеи.