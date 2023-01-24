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1 час назад

Бренд Casadei назначил нового генерального директора

Газета.Ru

Арианна Касадеи возглавила люксовый обувной бренд Casadei. Об этом сообщает WWD.

Бренд Casadei назначил нового генерального директора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Итальянский обувной бренд Casadei объявил о назначении Арианны Касадеи на пост генерального директора.

Дочь креативного директора бренда Чезаре Касадеи и внучка основателей компании Квинто и Флоры Касадеи начала работу в Casadei в 2012 году.

Арианна курировала социальные сети и развивала направление электронной коммерции, на которое сегодня приходится 10% от объема продаж бренда. Она также отвечала за специальные проекты и отношения с оптовыми клиентами, и в 2017 году была повышена до директора по коммуникациям и маркетингу.

"Я выросла в компании, и мои дед и отец научили меня всему, что я знаю в бизнесе. Я твердо верю в то, что, оглядываясь назад, можно двигаться вперед, и я очень горжусь этой возможностью, в которую до сих пор трудно поверить", - прокомментировала свое назначение Арианна Касадеи.

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