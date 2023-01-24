Sotheby's выставит на аукцион редкие кроссовки Air Jordan

Аукционный дом Sotheby's совместно с модным брендом Jordan Brand продаст 23 пары неизданных кроссовок Christopher Wallace Air Jordan 13. Об этом пишет WWD.

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Модель обуви была создана в 2017 году в честь 45-летия рэпер Кристофера Уоллеса, более известного под псевдонимом The Notorious B.I.G. Он был убит в 1997 году.

Ожидается, что кроссовки будут проданы по цене от $2,3 до $5,2 тыс. Выручка от продажи пойдет в пользу Мемориального фонда Кристофера Уоллеса, который поддерживает молодежь из маленьких городов через образование, стипендии и наставничество.

"Модель Air Jordan 13 была переосмыслена в честь наследия The Notorious B.I.G., человека, который стремился к звездам, имел самые смелые мечты и трудовую этику", - сказал в своем заявлении Реджи Сондерс, вице-президент по маркетингу развлечений Jordan Brand.

На черных кроссовках Air Jordan 13 есть изображение рэпера и его знаменитые цитаты: "Это все было мечтой", "Если ты не знаешь, то теперь знаешь".

Язычки обуви выполнены в классическом красно-черном клетчатом принте, а на шнурках написано слово "мечта".