Как правильно выбрать обувь

Выбрать обувь — целое искусство: то нет нужного размера, то есть, а все равно не подходит. А иногда выбранная пара кажется идеальной, но потом лежит в шкафу после одного-двух выходов. "Рамблер" собрал лайфхаки, которые помогут подобрать удобную, красивую и идеально подходящую вам обувь.
Сомневаетесь, что правильно помните свой размер? Поставьте стопы на лист бумаги и отметьте, где находится большой палец, а где пятка. Расстояние между этими точками — и есть размер ноги.
При этом важно выбирать размер, который соответствует большей стопе, и обязательно сверять его по специальным таблицам. Они доступны в интернете, но могут различаться в зависимости от бренда и магазина.
Если у вас узкая нога, берите обувь на полразмера меньше: она разносится и подстроится под форму стопы. Если, наоборот, широкая — не бойтесь взять обувь на размер больше. Ее не придется разнашивать или растягивать, она не потеряет форму, а ногам будет комфортно.
Если у вас половинчатый размер, а у бренда, который вас заинтересовал, есть только целые — выбирайте ближайший к Вашему больший размер.
Спортивную обувь берите на полразмера больше всегда. Небольшое свободное пространство улучшает подвижность стопы, больший комфорт и свободу движений, которая необходима во время занятий спортом.
Помните, что ни носок, ни пятка сандалий не должны выходить за края подошвы.
Если обувь немного жмет, возьмите полотенце, смочите в очень горячей воде, тщательно отожмите и заверните в него обувь. Если ничего не изменится — откажитесь от купленной пары. Вам будет некомфортно носить такую обувь, и она либо будет лежать без дела, либо травмирует ваши ноги.