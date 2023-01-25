5 фактов, которые стоит знать о последнем показе Schiaparelli

Дэниел Розберри без всяких сомнений заслуживает звание революционера в модной индустрии. Он не боится играть с формами, причудливыми сюжетами и обращаться к историям, пронизанным духом времени — от вызывающих разногласия голов животных до вдохновения произведеним «Инферно» культового Данте. Рассказываем основные моменты, которые необходимо знать о показе Schiaparelli весна/лето 2023, открывшем Неделю кутюрной моды в этом сезоне.

Фото: Mainstyle Mainstyle

На показе были представлены головы искусственных животных

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Показ проходил в Пти-Пале, но ощущение было такое, будто это было утро в современном театре. Кайли Дженнер пришла с огромной львиной головой, прикреплённой прямо к её платью. Певица Doja Cat и вовсе появилась оклеенной красными кристаллами. Привлекающие внимание дизайны Дэниела Розберри превратили показ Schiaparelli в многочасовую фотосессию на красной дорожке. Комната из голов искусственных животных — льва, снежного барса, волка — стирала границы между подиумом и сценой, или, как выразился Розберри, «границы между реальным и нереальным». Эта идея сделала кивок фирменному сюрреализму Скиапарелли и в то же время адаптировала его для современных поклонников и последователей.

Коллекция была вдохновлена произведением «Инферно» Данте

В своих заметках к показу Розберри назвал «Инферно» Данте главным источником вдохновения для создания коллекции, сравнив неуверенное путешествие главного героя в ад с сомнениями, которые одолевают его самого, когда ему предстоит садиттся за разработку новой одежды. «Эта коллекция — моя дань уважения сомнениям. Я хотел отойти от техник, которые мне были удобны и понятны, и выбрать вместо них тот тёмный лес, где всё страшно, но ново», — сказал он.

Наоми Кэмпбелл, которая тоже прошла по подиуму с головой животного, выглядела невозмутимой. Наряду со львом и снежным барсом, модельер представлял животных, которых Данте считает символами похоти, гордости и скупости. Отсылка к дружелюбным великанам, которых он встречает в аду — голова великана из кованой латуни с патиной ручной работы — поразила подиум не меньшим театральным эффектом.

Отсылка к раковинам

Под саундтрек Филипа Гласса, достаточно грандиозный для запуска космического корабля, Розберри интерпретировал декорации «Божественной комедии» Данте в технике, которая, по его словам, была вдохновлена «зеркальным миром» в произведении, то есть сюрреализмом. Вещи были далеко не такими, какими казались на первый взгляд: одни бархатные платья были расписаны вручную, другие — покрыты деревянными шариками, третьи — расшиты блёстками, сделанными из жести, покрытой кожей. Нагрудные пластины, уже ставшие фирменной чертой дизайнера, были выполнены в виде массивной раковины, повторяющейся в конусообразном бюстгальтере в виде раковины, украшенном металлическими блпёстками. Другая золотая пластина была на самом деле золотой краской для тела на обнажённом торсе модели, которую она сочетала с брюками из плотного крепа и янтарным ожерельем.

Приталенные и футуристичные силуэты

Был тут ряд образрв, которые, скорее всего, будут не так популярны в социальных сетях, как головы животных, но очевидно они куда более кропотливы в создании, ведь дизайнер исследовал футуристичный силуэт, огромный и объёмный в плечах, рукавах и бюсте. Таким образом он на контрасте уплотнил талию и создал угловатую линию вдоль бедра. Нетипичный силуэт был взят за основу в вечерних жакетах, комбинезоне и кожаном платье, которое было настолько скульптурным, что практически превратилось в одну из нагрудных пластин. Тут было чёрное атласное платье из шерсти с причудливым бюстье или бархатное платье цвета шампанского в форме абажура, оба они были обрамлены настолько жёсткими палантинами, что могли бы смело стать заменой плаща Доктора Стрэнджа.

Царство креатива Дэниела