Стиль Уэнздей Аддамс: разбор, как его повторить и стоит ли

Разбираем образы героинь сериала вместе со стилистом и берём приёмы по созданию гармоничных образов на вооружение.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Речь сейчас не о том, цените ли вы чёрный юмор и мрачный настрой или предпочитаете зефирные облака и вечный позитив. Это из области вкусов и может меняться.

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Поговорим о вещах очевидных и объективных — о том, что украшает вашу внешность. Почему здесь мы выпадаем из области вкусов и встаём на более твёрдую почву? Дело в том, что этот выбор за вас уже сделан. Так решила природа.

Чёрный цвет вам либо идёт, либо нет. Этот параметр заложен в природном колорите — персональном наборе красок внешности. Когда мы говорим, что вещь «к лицу», то просто замечаем факт попадания в настройки. Так работает принцип подобия.

Чтобы узнать свои цвета, стоит определить свой колорит. Если заморачиваться не хочется, можно потренироваться на примерах. Героини сериала «Уэнсдей» и их образы — прекрасная возможность это сделать.

Во-первых, актрисы изначально прекрасно подобраны. Их колориты идеально подходят для реализации задуманного визуала. Во-вторых, стилистам удалось докрутить даже самые мелкие детали, создав буквально наглядную инструкцию по работе со своими природными красками.

Итак, «идущие» цвета должны продолжать вашу природу. Самый тёмный оттенок внешности — это предельно допустимый уровень глубины. То есть, если у вас нет чёрных глаз и/или волос, оттенки, в которых так хороша Уэнсдей, лучше оставить ей.

Актриса Дженна Ортега (Уэнсдей) — обладательница глубокого колорита и высокой контрастности.

Это значит, что она может себе позволить самый высокий уровень контраста — чёрно-белый. Где первый цвет — угольно-чёрный, второй — белоснежный. Похожими настройками обладает и её сериальная мама — Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс).

Такой уровень не подойдёт природной блондинке (светлый колорит) или девушке, в чьей внешности много серого пигмента (мягкий колорит). Им лучше выбирать то, что продолжает их природу. То, как великолепно это может смотреться, нам также показывают стилисты сериала.

Гвендолин Кристи и Эмма Майерс — обладательницы колоритов, для которых угольно-чёрный тяжеловат. В их красках нет такой темноты. Контраст во внешности невысокий, что делает чёрно-белое сочетание слишком активным.

Это не значит, что светленьким совсем нельзя тёмное. Во-первых, их уровень чёрного (возможно, тёмно-серый) именно на них будет выглядеть так, будто он угольный. Во-вторых, всегда есть опция апгрейда внешности. Макияж может дотянуть её до нужного контраста с тем, чтобы лицо не осталось незамеченным, а под глазами не залегли тёмные круги.

Но это не будет волшебством. Скорее — фокусом. Когда, создавая образ, женщина использует свои природные краски, происходит маленькое чудо… Лицо вдруг приобретает свежий вид, она молодеет на глазах.

Кстати, природная палитра вовсе не ограничивает вас во вкусах. Если вы тёмненькая, это вовсе не значит, что всегда нужно ходить в чёрном. У каждого колорита есть свои глубокие, светлые и яркие оттенки.