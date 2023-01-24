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54 минуты назад

Историк моды раскрыл способ «сиюминутного омоложения»

Мослента

Эффективный способ «сиюминутного омоложения» раскрыл в личном Teleram-канале знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев.

Историк моды раскрыл способ «сиюминутного омоложения»
Фото: МослентаМослента

«Какая женщина не хочет выглядеть свежо и привлекательно? Но в нашей жизни случается так, что годы берут свое, и важно подружиться со своим возрастом. Кто-то прибегает к косметологии, кто-то к пластической хирургии, кто-то отчаянно ставит на себе крест и перестает смотреться в зеркало. А ведь есть уникальный и эффективный инструмент, овладев которым, вы всегда будете получать массу комплиментов и чувствовать себя уверенно», — написал специалист.

По мнению Васильева, для того, чтобы выглядеть моложе, нужно правильно выбирать и сочетать цвета в образе. Так, в портретную зону следует добавлять светлые оттенки, это позволит лицу выглядеть свежее. Темные тона, наоборот, прибавят возраста, отметил он.

Мода,Александр Васильев,
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