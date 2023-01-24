Историк моды раскрыл способ «сиюминутного омоложения»

«Какая женщина не хочет выглядеть свежо и привлекательно? Но в нашей жизни случается так, что годы берут свое, и важно подружиться со своим возрастом. Кто-то прибегает к косметологии, кто-то к пластической хирургии, кто-то отчаянно ставит на себе крест и перестает смотреться в зеркало. А ведь есть уникальный и эффективный инструмент, овладев которым, вы всегда будете получать массу комплиментов и чувствовать себя уверенно», — написал специалист.