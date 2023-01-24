Вещи, которые стоит выбросить из гардероба прямо сейчас

Им больше не место на ваших полках.
Ближе к весне хочется обновить гардероб, но перед тем, как штурмовать магазин, нужно разобраться, от каких вещей нужно сначала избавить гардероб. Стилисты составили для вас небольшой гайд по вещам, которым точно не место на ваших полках.
Как бы вы не любили свитер или блузку, висящие в шкафу уже который год, для всего существует срок годности. Вряд ли ваша любимая вещь до сих пор сохраняет первозданную форму и не успела обрасти катышками. Смело бросаем в мусор. Кстати, то же самое касается вещей, которые вы давно не надевали — вы их уже точно не наденете, а значит, им место в мусорном ведре.
Едва ли у кого-то поднимется рука выбросить дорогой пиджак, на котором есть пара пятен — химчистка в помощь. А вот вещи, на которых разошлись швы, испортилась молния, отвалились декоративные детали и т. п., всем им не место на ваших полках. Не нужно думать, что при случае вы их почините. Нет. Они так и будут отлеживаться на полке в непотребном виде. Выбрасываем без сожалений.
Застиранные бра и другие предметы нижнего белья, а также колготки, чулки и носки не должны находится в состоянии, требующим подшивания. Разводы, свисающие нитки, стрелки на колготах — все это признак того, что вещь уже не пригодна к тому, чтобы вы ее надевали. Даже если вы правильно ухаживаете за бра, рано или поздно этот предмет женского гардероба приходит в негодность, а значит, нужно не подшивать и отстирывать, а просто выбрасывать.