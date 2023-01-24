Вещи, которые стоит выбросить из гардероба прямо сейчас

Им больше не место на ваших полках.

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Ближе к весне хочется обновить гардероб, но перед тем, как штурмовать магазин, нужно разобраться, от каких вещей нужно сначала избавить гардероб. Стилисты составили для вас небольшой гайд по вещам, которым точно не место на ваших полках.

Вещи, которые вы покупали больше пяти лет назад

Как бы вы не любили свитер или блузку, висящие в шкафу уже который год, для всего существует срок годности. Вряд ли ваша любимая вещь до сих пор сохраняет первозданную форму и не успела обрасти катышками. Смело бросаем в мусор. Кстати, то же самое касается вещей, которые вы давно не надевали — вы их уже точно не наденете, а значит, им место в мусорном ведре.

Вещи, которые нельзя восстановить

Едва ли у кого-то поднимется рука выбросить дорогой пиджак, на котором есть пара пятен — химчистка в помощь. А вот вещи, на которых разошлись швы, испортилась молния, отвалились декоративные детали и т. п., всем им не место на ваших полках. Не нужно думать, что при случае вы их почините. Нет. Они так и будут отлеживаться на полке в непотребном виде. Выбрасываем без сожалений.

Нижнее белье, которое нельзя показывать людям