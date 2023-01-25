Восемнадцать инкрустированных бриллиантами нательных крестов нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая

Домодедовские таможенники обнаружили нательные кресты на 13 млн руб. у пассажирки из Дубая, сообщила пресс-служба таможни.
«Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая. Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через «зеленый» коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн руб. Также у нее были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari», - говорится в сообщении.
Как уточняется, общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 млн руб.
«В действиях женщины усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров») и ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»)», - заключили в пресс-службе.