Восемнадцать инкрустированных бриллиантами нательных крестов нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая

«Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая. Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через «зеленый» коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн руб. Также у нее были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari», - говорится в сообщении.