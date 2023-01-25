Названа причина посидеть в свадебном платье перед покупкой

Дизайнер вечерних нарядов назвал причину необходимости посидеть в свадебном наряде в магазине перед покупкой. На эту тему она высказалась в интервью изданию Insider.

Основательница бренда Galia Lahav Шэрон Север рассказала, что во время подбора подвенечного образа необходимо обращать внимание не только на красоту, но и на практичность вещи, поскольку в ней невеста проводит от 10 до 12 часов. При этом модельер заявила, что большую часть времени виновница торжества находится за столом, поэтому важно посидеть в платье перед приобретением.