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53 минуты назад

5 неочевидных трендов весны 2023 года

runews24.ru

Фэшн-консультант THE VOICEMAG отметила, что в новом сезоне будет много деним-«франкенштейна». По её словам, в моду входит джинсовый total look.

5 неочевидных трендов весны 2023 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также в тренде будет небрежность и многослойность. Можно рисковать и смешивать сочетаемое с несочетаемым.

Также в моду входят кринолины и гипертрофированный объём в бёдрах. Тренд сложно представить в повседневной жизни, но главное внимание дизайнеры приковывают к женственности и сексуальности, а также к графичным силуэтам.

В тренде будет и Old Money – стиль, который ассоциируется с элегантностью и интеллектуальным шиком, статусностью.

Old Money предполагает лаконичный дизайн и «чистые» цвета, а также качественные материалы.

Будут в тренде и капюшоны. Например, Энтони Ваккарелло создал серию макси-платьев с капюшоном, а Бруно Сиалелли использовал подобный приём для Lanvin.

Мода,Энтони Ваккарелло,
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