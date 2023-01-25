5 неочевидных трендов весны 2023 года

Фэшн-консультант THE VOICEMAG отметила, что в новом сезоне будет много деним-«франкенштейна». По её словам, в моду входит джинсовый total look.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Также в тренде будет небрежность и многослойность. Можно рисковать и смешивать сочетаемое с несочетаемым.

Также в моду входят кринолины и гипертрофированный объём в бёдрах. Тренд сложно представить в повседневной жизни, но главное внимание дизайнеры приковывают к женственности и сексуальности, а также к графичным силуэтам.

В тренде будет и Old Money – стиль, который ассоциируется с элегантностью и интеллектуальным шиком, статусностью.

Old Money предполагает лаконичный дизайн и «чистые» цвета, а также качественные материалы.