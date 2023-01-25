Названа скрывающая недостатки фигуры модная вещь

Стилист Юлия Зверева назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры модную вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, эксперт призвала читательниц портала отказаться от объемной одежды и присмотреться к облегающим брючным костюмам. «При выборе цвета сразу отбрасывайте "модные" неоновые — оттенки должны быть благородными и подходить именно вам», — пояснила Зверева.

При выборе данного предмета гардероба специалист посоветовала обратить внимание на брюки палаццо. По ее словам, они не только маскируют неидеальные пропорции фигуры, но и визуально делают женщину моложе. Также собеседница издания порекомендовала не забывать про вертикальные детали, например стрелки или лампасы (широкая цветная прошивка сбоку по шву вдоль брюк — прим. «Ленты.ру»).