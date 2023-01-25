Названа скрывающая недостатки фигуры модная вещь

Стилист Юлия Зверева назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры модную вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Так, эксперт призвала читательниц портала отказаться от объемной одежды и присмотреться к облегающим брючным костюмам. «При выборе цвета сразу отбрасывайте "модные" неоновые — оттенки должны быть благородными и подходить именно вам», — пояснила Зверева.
При выборе данного предмета гардероба специалист посоветовала обратить внимание на брюки палаццо. По ее словам, они не только маскируют неидеальные пропорции фигуры, но и визуально делают женщину моложе. Также собеседница издания порекомендовала не забывать про вертикальные детали, например стрелки или лампасы (широкая цветная прошивка сбоку по шву вдоль брюк — прим. «Ленты.ру»).
Ранее стилистка Анна Скороходова раскрыла число необходимых для стильного образа вещей. Она посоветовала составить капсульный гардероб, исходя из индивидуальных особенностей фигуры. В него, по мнению Скороходовой, должно входить 8-15 изделий, из которых можно создать четыре-шесть образов. Среди таких вещей — водолазки, футболки, джинсы, брюки и свитеры.