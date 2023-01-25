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1 час назад

Внучка примерила наряды бабушки 70-х годов и восхитила пользователей сети

Lenta.ru

Блогерша Эбигейл Смит с никнеймом @abigail_leigh8 примерила одежду бабушки времен 1970-х годов и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Внучка примерила наряды бабушки 70-х годов и восхитила пользователей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика 20-летняя внучка показала черно-белое фото своей родственницы, а затем надела несколько ее нарядов. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер. Также она позировала в оранжевом и зеленом приталенных платьях и наряде, который сшила по аналогии с изделиями из гардероба бабушки.

Зрители оценили образ Смит в комментариях.

«Привет из прошлого. Так мило», «У бабушки было отличное чувство моды и стиля», «Мне нужно оранжевое платье», — написали они.

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