Внучка примерила наряды бабушки 70-х годов и восхитила пользователей

В начале ролика 20-летняя внучка показала черно-белое фото своей родственницы, а затем надела несколько ее нарядов. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер. Также она позировала в оранжевом и зеленом приталенных платьях и наряде, который сшила по аналогии с изделиями из гардероба бабушки.