Doja Cat появилась на Неделе высокой моды с фальшивыми усами

Рэп-исполнительница Doja Cat появилась на показе бренда Viktor & Rolf на Неделе высокой моды в Париже с фальшивыми усами и бровями. Об этом сообщает Daily Mail.

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Исполнительница, недавно обрившаяся налысо, выбрала для себя "мужской" образ - короткую стрижку дополнили накладные усы и бородка, а также брови. Их дополнили крупные серебряные серьги и крупные прямоугольные очки с синими стеклами.

Наряд исполнительницы представлял собой гипертрофированную вариацию мужского костюма XIX века - Doja Cat надела светло-коричневые полосатые брюки с завышенной талией, длиннополое пальто из того же материала и белую блузу в зеленую полоску с рюшами и высоким воротом.