Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Рэперша Doja Cat появилась на Неделе высокой моды в Париже с фальшивыми усами

Газета.Ru

Рэп-исполнительница Doja Cat появилась на показе бренда Viktor & Rolf на Неделе высокой моды в Париже с фальшивыми усами и бровями. Об этом сообщает Daily Mail.

Doja Cat появилась на Неделе высокой моды с фальшивыми усами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница, недавно обрившаяся налысо, выбрала для себя "мужской" образ - короткую стрижку дополнили накладные усы и бородка, а также брови. Их дополнили крупные серебряные серьги и крупные прямоугольные очки с синими стеклами.

Наряд исполнительницы представлял собой гипертрофированную вариацию мужского костюма XIX века - Doja Cat надела светло-коричневые полосатые брюки с завышенной талией, длиннополое пальто из того же материала и белую блузу в зеленую полоску с рюшами и высоким воротом.

Образ дополнили белые туфли-лодочки и белый же маникюр.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители