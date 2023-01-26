5 свитеров, которые больше не стоит носить

Они давно превратились в антитренды.

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Что может быть комфортнее зимой, чем уютный свитер, в котором тепло, комфортно. А еще джемперы выглядят очень стильно. Правда, далеко не все. От некоторых свитеров в гардеробе необходимо избавиться, как можно быстрее.

Свитер с оленями

А еще снежинками, домиками, Сантой и прочими атрибутами Нового года. Да, эти модели каждую зиму появляются в большинстве магазинов, но предназначены они лишь для праздничных дней или тематических вечеринок. В обычной жизни такие джемперы смотрятся странно. Они могут быть уютными и мягкими, но приберегите новогодние свитера для праздничных посиделок.

Ворот-хомут

Эти модели нравились очень многим: надев такой свитер, можно не добавлять шарф, подчеркнуть плечи и зону декольте и даже не надевать аксессуары. Но, увы, джемпера с воротником в форме хомута сейчас не в тренде. Стилисты считают, что этот вариант дешевит весь образ.

Джемпера со стразами и пайетками

В эпоху минимализма стразы и пайетки, такие блестящие и нарядные, стали настоящим антитрендом почти на любой вещи. И джемпер — не исключение. Декор лишает свитер универсальности и ощущения уюта. Отличная альтернатива — яркие аксессуары, которыми повседневный джемпер можно превратить в вечерний наряд. Присмотритесь к брошкам, ожерельям или крупным длинным кулонам.

Свитер с короткими рукавами

Довольно странное дизайнерское решение: такой джемпер не греет, плохо подходит для офиса или требует надеть под него рубашку. Кроме того, по мнению стилистов, такие свитера весьма нелепо смотрятся на взрослых девушках. Отдайте этот джемпер маленькой племяннице или дочери, им он подойдет гораздо больше.

Свитер с кружевом