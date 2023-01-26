Иностранцы восхитились нарядом российской блогерши в Париже

Российская блогерша Наталья Давыдова , известная как Тетя Мотя, появилась на Неделе моды в Париже и восхитила иностранцев. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сентябре 2022 года модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже. Россиянка вышла на подиум в черном кружевном наряде, который состоял из коротких шортов, кофты и юбки-накидки. Кроме того, образ манекенщицы дополняли гольфы и туфли на платформе с несколькими ремнями. При этом визажисты сделали ей макияж с акцентом на глазах, а ее волосы длиной до подбородка были завиты на концах и разделены на прямой пробор.