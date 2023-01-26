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1 час назад

Иностранцы восхитились нарядом российской блогерши в Париже

Lenta.ru

Российская блогерша Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, появилась на Неделе моды в Париже и восхитила иностранцев. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иностранцы восхитились нарядом российской блогерши в Париже
Фото: Лента.руЛента.ру

40-летняя знаменитость посетила показ марки Schiaparelli. Для мероприятия звезда выбрала кутюрное платье белого цвета люксового бренда Dior, оформленное пышной юбкой, широкими рукавами и воротником, а также черным кожаным корсетом. Известно, что данный наряд был представлен в 2008 году.

«Я, наконец, в наряде, провисевшем в шкафу два года и ждавшего своего звездного часа!» — поделилась инфлюэнсерша своими впечатлениями с подписчиками.

Иностранные пользователи, в свою очередь, удивились внешнему виду россиянки.

«Это легендарное платье Dior 2008 года! Вау!», «Вы великолепны!», «Ух, как изысканно выглядите», «Парижский шик», «Что за образ! Прям настоящая француженка», — писали они в комментариях под публикацией.

В сентябре 2022 года модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже. Россиянка вышла на подиум в черном кружевном наряде, который состоял из коротких шортов, кофты и юбки-накидки. Кроме того, образ манекенщицы дополняли гольфы и туфли на платформе с несколькими ремнями. При этом визажисты сделали ей макияж с акцентом на глазах, а ее волосы длиной до подбородка были завиты на концах и разделены на прямой пробор.

Мода,Наталья Давыдова,
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