5 трендов зимы, которые останутся актуальными и весной

Эти модные вещи вы сможете носить несколько сезонов.

Фото: Womanhit Womanhit

Судя по показам дизайнеров, в этом году многие тенденции перекочуют из зимних гардеробов в весенние — что, согласитесь, весьма практично. Изучаем главные тренды-долгожители.

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Яркие костюмы

Костюм сам по себе — вещь весьма универсальная, однако по-настоящему трендовой она стала лишь этой зимой. Важное дополнение: костюм должен быть яркого цвета. На пике популярности оранжевые и малиновые оттенки, фуксия и анималистические принты. Если такие эксперименты не для вас, то дополните классическую черную двойку кроп-топом или лонгсливом со смелыми вырезами — они тоже не теряют своей актуальности.

Брюки и джинсы карго

Несомненно, брюки карго стали главным трендом прошлого лета — и незаметно перекочевали в показы зимних коллекций. Теперь же уже очевидно, что и весной этот силуэт не потеряет своей актуальности — вопреки мнению скептиков, считавших карго, далекий от традиционных представлений о женственности, трендом-однодневкой. Сочетакть такие брюки и джинсы можно с массивной обувью, кроссовками и даже туфлями на шпильке — последний вариант сейчас весьма популярен.

Обувь для активного отдыха

Кстати, об обуви. В 2023 году наконец найден компромисс между стилем и практичностью. Правят бал удобные модели — раньше они использовались, в основном, в туризме и для активного отдыха, а сейчас перекочевали на подиумы. В тренде тимберленды и хайкеры. Они должны быть на массивной, даже грубой, подошве и с заметной шнуровкой. Например, женские тимберленды бренда quattrocomforto: верх выполнен из брутального искусственного нубука, гибкая подошва из ТЭП позволяет стопе принимать естественную форму при ходьбе и одновременно выглядит по-модному угрожающе — за счет так называемого тракторного протектора.

Такие модели прекрасно сочетаются с карго, о которых писалось выше, джинсами и даже с классическими брюками — похожие дуэты были замечены на модных подиумах. Тимберленды лучше выбирать песочных оттенков — они давно считаются классическим вариантом и в этом году все так же будут на пике популярности.

Кроме того, что эта обувь удобна, она выгодно подчеркивает стройность ног, а еще ей не страшна непогода. Ну и главное — актуальны такие ботинки уже несколько лет, и их можно по праву считать долгоиграющей классикой.

Пайетки

Долой стереотипы: одежда с пайетками, ранее считавшаяся прерогативой праздничного образа, в этом году стала одной из самых модных тенденций и в повседневной жизни, а дизайнеры явно не намерены прощаться с этим ярким трендом, поэтому его мы увидим и на показа× 2024 года. А значит, любой элемент гардероба с пайетками становится мастхэвом для каждой модницы. Единственное правило — чувство меры. Такая вещь сама по себе яркий акцент, поэтому остальные вещи лишь должны служить для нее нейтральным фоном.

Изумруд