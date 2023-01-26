5 трендов зимы, которые останутся актуальными и весной

Эти модные вещи вы сможете носить несколько сезонов.
Судя по показам дизайнеров, в этом году многие тенденции перекочуют из зимних гардеробов в весенние — что, согласитесь, весьма практично. Изучаем главные тренды-долгожители.
Костюм сам по себе — вещь весьма универсальная, однако по-настоящему трендовой она стала лишь этой зимой. Важное дополнение: костюм должен быть яркого цвета. На пике популярности оранжевые и малиновые оттенки, фуксия и анималистические принты. Если такие эксперименты не для вас, то дополните классическую черную двойку кроп-топом или лонгсливом со смелыми вырезами — они тоже не теряют своей актуальности.
Несомненно, брюки карго стали главным трендом прошлого лета — и незаметно перекочевали в показы зимних коллекций. Теперь же уже очевидно, что и весной этот силуэт не потеряет своей актуальности — вопреки мнению скептиков, считавших карго, далекий от традиционных представлений о женственности, трендом-однодневкой. Сочетакть такие брюки и джинсы можно с массивной обувью, кроссовками и даже туфлями на шпильке — последний вариант сейчас весьма популярен.
Кстати, об обуви. В 2023 году наконец найден компромисс между стилем и практичностью. Правят бал удобные модели — раньше они использовались, в основном, в туризме и для активного отдыха, а сейчас перекочевали на подиумы. В тренде тимберленды и хайкеры. Они должны быть на массивной, даже грубой, подошве и с заметной шнуровкой. Например, женские тимберленды бренда quattrocomforto: верх выполнен из брутального искусственного нубука, гибкая подошва из ТЭП позволяет стопе принимать естественную форму при ходьбе и одновременно выглядит по-модному угрожающе — за счет так называемого тракторного протектора.
Такие модели прекрасно сочетаются с карго, о которых писалось выше, джинсами и даже с классическими брюками — похожие дуэты были замечены на модных подиумах. Тимберленды лучше выбирать песочных оттенков — они давно считаются классическим вариантом и в этом году все так же будут на пике популярности.
Кроме того, что эта обувь удобна, она выгодно подчеркивает стройность ног, а еще ей не страшна непогода. Ну и главное — актуальны такие ботинки уже несколько лет, и их можно по праву считать долгоиграющей классикой.
Долой стереотипы: одежда с пайетками, ранее считавшаяся прерогативой праздничного образа, в этом году стала одной из самых модных тенденций и в повседневной жизни, а дизайнеры явно не намерены прощаться с этим ярким трендом, поэтому его мы увидим и на показа× 2024 года. А значит, любой элемент гардероба с пайетками становится мастхэвом для каждой модницы. Единственное правило — чувство меры. Такая вещь сама по себе яркий акцент, поэтому остальные вещи лишь должны служить для нее нейтральным фоном.
Благородный изумрудный цвет тоже продолжает триумфальное шествие по подиумам модных показов. Дизайнеры представили его в разных оттенках — от травяного до насыщенного бутылочного. При этом во многих коллециях изумрудный цвет сочетают все с теми же пайетками и металликом. Кроме того, изумрудные оттенки активно использовались в обуви и аксессуарах. Пожалуй, самый интересный вариант для грядущей весны.