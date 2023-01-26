Девушки вышли на подиум в платьях вверх тормашками на Неделе моды

Модели популярного бренда Viktor & Rolf прошлись по подиуму в необычной одежде и привлекли внимание публики. Снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что дизайнеры модного дома предложили носить традиционные платья нетипичным способом, а именно вверх тормашками. На размещенных кадрах видно, как манекенщицы показа, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже, представили гостям вечерние наряды, подол которых прикрывал их лица и при этом оголял ноги.

Кроме того, одна из участниц упомянутого шоу вышла на подиум в горизонтально перевернутом платье белого цвета, а другая — в боди с платьем, пришитым сверху. Таким образом модельеры создали иллюзию парящего перед ней во время ходьбы наряда.