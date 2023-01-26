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1 час назад

Девушки вышли на подиум в платьях вверх тормашками на Неделе моды

Lenta.ru

Модели популярного бренда Viktor & Rolf прошлись по подиуму в необычной одежде и привлекли внимание публики. Снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Девушки вышли на подиум в платьях вверх тормашками на Неделе моды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что дизайнеры модного дома предложили носить традиционные платья нетипичным способом, а именно вверх тормашками. На размещенных кадрах видно, как манекенщицы показа, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже, представили гостям вечерние наряды, подол которых прикрывал их лица и при этом оголял ноги.

Кроме того, одна из участниц упомянутого шоу вышла на подиум в горизонтально перевернутом платье белого цвета, а другая — в боди с платьем, пришитым сверху. Таким образом модельеры создали иллюзию парящего перед ней во время ходьбы наряда.

В феврале 2021 года сообщалось, что знаменитости полюбили надевать бикини вверх тормашками и задали новый тренд. Звезды начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в купальниках. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.

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