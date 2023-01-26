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1 час назад

Россиянам раскрыли главные правила выбора одежды для удачного собеседования

Lenta.ru

Российский стилист-имиджмейкер и продюсер съемок Анна Морозова раскрыла главные правила выбора одежды для удачного собеседования. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Раскрыты правила выбора одежды для удачного собеседования
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, менеджеру по подбору персонала или непосредственно руководителю может показаться неуместным, если соискатель решит надеть на интервью яркие наряды. В связи с этим Морозова посоветовала изучить дресс-код фирмы и одеться согласно его требованиям.

Специалист отметила, что при приеме на работу также может учитываться цвет одежды. Например, соискателям, должность которых связана с работой с людьми, подходят светлые тона, а будущим руководителям — темно-синие. Вдобавок Морозова обратила внимание читателей на то, что в любой сфере деятельности будут приветствоваться наряды в классическом стиле.

Что касается обуви и аксессуаров, то стоит отдавать предпочтение туфлям на среднем устойчивом каблуке или плоской подошве. В образе лучше использовать одно или два украшения.

«Стоит отдать предпочтение (...) серьгам и кольцу, броши, изящной подвеске, тонкой нитке жемчуга. Ну а актуальные массивные браслеты и тяжелые бусы лучше отложить для более торжественного случая», — пояснила Морозова.

В заключение собеседница издания рекомендовала иметь в своем гардеробе твидовый костюм с юбкой. Данный комплект является универсальным и сочетается с любыми вещами, считает Морозова.

Ранее стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

Мода,Анна Морозова,
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