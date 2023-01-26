Ирина Шейк в кожаном тренче устроила фотосессию на улицах Парижа

37-летняя супермодель Ирина Шейк прогулялась по улицам Парижа в кожаном тренче на белую футболку. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ирина Шейк уже несколько недель проводит время в столице Франции. Супермодель участвует в показах в рамках Недели высокой моды. На новых фотографиях она показала свой образ для ночной прогулки по Парижу.

Ирина Шейк позировала в черном кожаном тренче на белоснежную футболку. Образ дополнили массивные серьги и сапоги на высоком каблуке. Ирина Шейк растит пятилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка, в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.