Ирина Шейк в кожаном тренче устроила фотосессию на улицах Парижа

37-летняя супермодель Ирина Шейк прогулялась по улицам Парижа в кожаном тренче на белую футболку. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Ирина Шейк уже несколько недель проводит время в столице Франции. Супермодель участвует в показах в рамках Недели высокой моды. На новых фотографиях она показала свой образ для ночной прогулки по Парижу.
Ирина Шейк позировала в черном кожаном тренче на белоснежную футболку. Образ дополнили массивные серьги и сапоги на высоком каблуке. Ирина Шейк растит пятилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка, в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.
В конце 2022 года Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за возможного воссоединения с Брэдли Купером. Папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками, в какой-то момент экс-возлюбленные обнялись. Актер и супермодель сейчас свободны и "стали чаще проводить время вместе", но на вопросы журналистов они ничего не отвечают.