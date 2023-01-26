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1 час назад

Блогер повторил наряд Кайли Дженнер с головой льва и рассмешил зрителей

Lenta.ru

Популярный блогер Кори О'Брайен скопировал с помощью подручных средств наряд телезвезды Кайли Дженнер, в котором она посетила Неделю моды в Париже, и рассмешил зрителей. Ролик опубликован в его TikTok-аккаунте, насчитывающем миллион подписчиков.

Блогер повторил наряд Дженнер с головой льва и рассмешил зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Танцор регулярно размещает видео, в которых повторяет образы знаменитостей с различных мероприятий. В одном из последних постов мужчина показал процесс создания платья со звериной головой, в котором бизнесвумен пришла на показ бренда Schiaparelli. Известно, что для лайфхака инфлюэнсеру понадобились платье марки H&M и детская игрушка в виде льва.

На размещенных кадрах видно, как О'Брайен пришил к одежде стоимостью 13 долларов (896 рублей) искусственную голову животного в полный размер, после чего сфотографировался в готовом наряде на белом фоне.

«Я обожаю брать яркие моменты из мира моды и с помощью своего взгляда, юмора и креативности смешить людей вокруг», — признался блогер в интервью Page Six.

Пользователей сети развеселила публикация юзера, которая стала вирусной и набрала 162 тысячи просмотров на платформе.

«У тебя получилось даже лучше», «Как только я увидела это платье, сразу ждала твою версию. Ты лучший», «Я смеюсь в голос!», «Как же смешно», — высказывались поклонники в комментариях.

В мае 2022 года Кори О'Брайен также скопировал образ Ким Кардашьян, который модель выбрала для бала Met Gala. Телезвезда посетила мероприятие в винтажном платье из полупрозрачной ткани, полностью покрытом стразами, которое ранее принадлежало актрисе Мэрилин Монро. Артист снялся в похожем платье, самостоятельно пришив к ним декоративные камни.

Мода,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,
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