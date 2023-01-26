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24 минуты назад

56-летняя мать блогерш примерила их наряды и восхитила зрителей

Lenta.ru

56-летняя мать блогерш Эммы и Флоры, которые ведут TikTok-аккаунт под никнеймом @the.sisofficial, примерила их наряды и восхитила зрителей. Соответствующее видео сестры опубликовали на странице в соцсети, которая насчитывает около 350 тысяч подписчиков.

56-летняя мать блогерш примерила их наряды и восхитила зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика женщина появилась перед камерой в полосатом свитшоте, коричневых брюках с ремнем и очках в массивной оправе, собрав волосы в небрежный пучок. Затем она предстала на размещенных кадрах в одежде дочерей. Так, героиня позировала в облегающем мини-платье без рукавов с акцентом на талии в виде черного ремня. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ длинными перчатками, ботфортами на высоких каблуках и солнечными очками.

«Нарядили маму в свою одежду, потому что женщины не обязаны одеваться по возрасту», — подписали девушки.

Пользователи сети оценили внешний вид женщины в комментариях.

«Она сразила меня наповал», «Великолепно!», «Она прекрасна», «56! Одевайтесь так, как вам хочется, дамы. #womensupportingwomen ("женщины поддерживают женщин")», — заявили юзеры.

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