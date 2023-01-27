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10 минут назад

Татьяна Патитц появилась на обложке Vogue после смерти

Газета.Ru

Немецкая супермодель Татьяна Патитц появилась на обложке Vogue Italia спустя две недели после смерти. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram* (запрещен в России).

Татьяна Патитц появилась на обложке Vogue после смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Итальянский Vogue посвятил февральский выпуск Татьяне Патитц, которой не стало 11 января. На обложку номера поместили снимок покойной супермодели, сделанный фотографом Питером Линдбергом в 1990 году.

"Татьяна Патитц, 1966 — 2023", — гласит вынос. О смерти 56-летней Татьяны Патитц стало известно 11 января. Вскоре агент супермодели Корин Николас подтвердила, что ее подопечной не стало, и рассказала, что та умерла от рака молочной железы.

Мода,Питер Линдберг,
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