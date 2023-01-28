В Gucci раскрыли имя нового креативного директора

Компании Kering и Gucci раскрыли имя нового креативного директора бренда, им стал Сабато де Сарно (Sabato De Sarno). Об этом сообщает WWD.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что на этой должности он сменил Алессандро Микеле (Alessandro Michele), который покинул пост креативного директора люксового итальянского бренда в ноябре 2022 года.

По данным издания, первый показ Gucci под руководством Сабато де Сарно состоится в сентябре 2023 года во время Недели моды в Милане. «Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора Gucci, — заявил он. — Я горжусь тем, что присоединился к дому с такой необычной историей и наследием».