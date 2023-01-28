Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
17 минут назад

В Gucci раскрыли имя нового креативного директора

Lenta.ru

Компании Kering и Gucci раскрыли имя нового креативного директора бренда, им стал Сабато де Сарно (Sabato De Sarno). Об этом сообщает WWD.

В Gucci раскрыли имя нового креативного директора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на этой должности он сменил Алессандро Микеле (Alessandro Michele), который покинул пост креативного директора люксового итальянского бренда в ноябре 2022 года.

По данным издания, первый показ Gucci под руководством Сабато де Сарно состоится в сентябре 2023 года во время Недели моды в Милане. «Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора Gucci, — заявил он. — Я горжусь тем, что присоединился к дому с такой необычной историей и наследием».

Дизайнер начал карьеру в Prada в 2005 году, после этого он перешел в Dolce & Gabbana, а затем в 2009 году — в Valentino, где со временем занял пост дизайн-директора женской и мужской линий.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители