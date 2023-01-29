Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
38 минут назад

Платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные 604 тысячи долларов

Газета.Ruиещё 1

Бархатное платье принцессы Дианы, созданное для нее британским модельером Виктором Эдельштейном, стало самым дорогим нарядом за историю торгов Sotheby's. Об этом сообщает CNN.

Платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные деньги
Фото: Газета.руГазета.ру

Бальное платье-бюстье насыщенного фиолетового оттенка, которое принцесса Диана надевала для официального портрета со своим мужем Чарльзом с 1991 году, а затем снималась в нем же незадолго до гибели в журнале Vanity Fair в 1997-м, было продано на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Изначально эксперты рассчитывали выручить за платье от $80 до $120 тыс., но в итоге его продали за $604,8 тыс., что сделало наряд самым дорогим за всю историю аукциона.

Известно, что это платье не первый раз продается на аукционе. В 1997 году наряды Дианы, которые она носила на публичных мероприятиях, будучи в статусе принцессы Уэльской, были проданы аукционным домом Christie's. Тогда бархатное платье от Виктора Эдельштейна было куплено частным коллекционером за $24 тыс. Вырученные деньги леди Ди пожертвовала на благотворительность – в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Ранее сообщалось, что 7-летний мальчик из Австралии объявил себя реинкарнацией принцессы Дианы.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители