Платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные деньги

Бархатное платье принцессы Дианы, созданное для нее британским модельером Виктором Эдельштейном, стало самым дорогим нарядом за историю торгов Sotheby's. Об этом сообщает CNN.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Бальное платье-бюстье насыщенного фиолетового оттенка, которое принцесса Диана надевала для официального портрета со своим мужем Чарльзом с 1991 году, а затем снималась в нем же незадолго до гибели в журнале Vanity Fair в 1997-м, было продано на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Изначально эксперты рассчитывали выручить за платье от $80 до $120 тыс., но в итоге его продали за $604,8 тыс., что сделало наряд самым дорогим за всю историю аукциона.

Известно, что это платье не первый раз продается на аукционе. В 1997 году наряды Дианы, которые она носила на публичных мероприятиях, будучи в статусе принцессы Уэльской, были проданы аукционным домом Christie's. Тогда бархатное платье от Виктора Эдельштейна было куплено частным коллекционером за $24 тыс. Вырученные деньги леди Ди пожертвовала на благотворительность – в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.