Эксперт призвал россиян не гнаться за люксовыми вещами

Гендиректор агентства Brandkey Андрей Ионочкин рассказал, как создаются люксовые бренды и почему некоторые готовы отдавать баснословные суммы за престиж. По его мнению, не стоит слепо гнаться за дорогими вещами.

Все они, по словам Ионочкина, призваны создать атмосферу вокруг бренда и вызвать у клиента чувство исключительности.

«Люди платят за престиж», – говорит гендиректор.

Также вещи определяют место человека в социальной иерархии, сообщает MK.ru. Они являются пропуском в определенную касту, где каждый чувствует принадлежность к своей социальной группе в зависимости от уровня дохода.

Общение с клиентом в разных ценовых сегментах сильно различается, и человеку с низким доходом не удастся понять философию премиум-брендов. Элитные марки стараются сделать так, чтобы у покупателя возникла глубокая эмоциональная связь с товаром. Сделать это можно множеством способов.

«Например, тур с посещением производства элитной мебели, знакомство с мастерами, прогулки среди вековых рощ. Именно этими впечатлениями, духом бренда и наполнится дом, а не просто столами, стульями, кроватями», – рассказывает Ионочкин.

Бизнесмен отмечает, что людей не нужно заставлять покупать дорогие вещи, так как многие сами захотят переплатить, чтобы почувствовать себя особенными. Также он упомянул героиню актрисы Одри Хепберн.