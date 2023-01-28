Эксперт призвал россиян не гнаться за люксовыми вещами

Гендиректор агентства Brandkey Андрей Ионочкин рассказал, как создаются люксовые бренды и почему некоторые готовы отдавать баснословные суммы за престиж. По его мнению, не стоит слепо гнаться за дорогими вещами.
Все они, по словам Ионочкина, призваны создать атмосферу вокруг бренда и вызвать у клиента чувство исключительности.
«Люди платят за престиж», – говорит гендиректор.
Также вещи определяют место человека в социальной иерархии, сообщает MK.ru. Они являются пропуском в определенную касту, где каждый чувствует принадлежность к своей социальной группе в зависимости от уровня дохода.
Общение с клиентом в разных ценовых сегментах сильно различается, и человеку с низким доходом не удастся понять философию премиум-брендов. Элитные марки стараются сделать так, чтобы у покупателя возникла глубокая эмоциональная связь с товаром. Сделать это можно множеством способов.
«Например, тур с посещением производства элитной мебели, знакомство с мастерами, прогулки среди вековых рощ. Именно этими впечатлениями, духом бренда и наполнится дом, а не просто столами, стульями, кроватями», – рассказывает Ионочкин.
Бизнесмен отмечает, что людей не нужно заставлять покупать дорогие вещи, так как многие сами захотят переплатить, чтобы почувствовать себя особенными. Также он упомянул героиню актрисы Одри Хепберн.
«Вспомним героиню Одри Хепберн, которая завтракала у дорогого ювелирного магазина, чтобы хоть немножко побыть в ауре бренда, в «месте Силы», где, как она говорила, «все так чинно, и ничего плохого с тобой точно не случится», – отмечает Ионочкин.