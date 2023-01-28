Как отличить подделку от оригинала — 3 совета

Эксперт рассказывает о самых популярных брендах и даёт инструкции, которые помогут найти их оригиналы.
Китайские производители пытаются копировать технологии, которые разработали мировые бренды. Забавно наблюдать на спортивных выставках, если кто-то из официальных компаний представил новую технологическую разработку, в следующем году похожая технология встречается уже у более пяти китайских фабрик…
Ежегодно Всемирная таможенная организация публикует отчёт по подделанным товарам за прошедший год. Из спортивных брендов уже много лет рейтинг возглавляет бренд Nike. Компания имеет товары средней ценовой категории, но и это не спасает от фейков. Лидером по подделке здесь являются кроссовки.
Второе место занимает марка adidas. Немецкая компания также становится частой жертвой фейкмейкеров. Знаменитые «три полоски» многие хотят видеть как на одежде, так и на спортивной обуви. Лидерами по фейкам являются совершенно разные модели кроссовок — от новинок до старой доброй классики.
Несколько лет назад хитом продаж стала лимитированная модель, разработанная совместно с популярным рэпером Канье Уэстом — Yeezy. Но также волна фейка не обошла стороной и многолетние трендовые линейки: Tan Smith, Gazelle и Hamburg.
Это любимая марка кроссовок Стива Джобса. Неудивительно, что её активно подделывают. Лидирует модель New Balance 574, которой более 40 лет. Их можно найти и на маркетплейсах, и на прилавках самых разных магазинов.
Культовые Converse All Star из 1917-го не теряют своей актуальности даже сейчас. Не только подростки, но и взрослые мечтают о такой паре обуви. Ценители этого бренда: Курт Кобейн, Дэвид Бекхэм, Аврил Лавин и Рианна. Всё логично — фанаты хотят быть похожими на своих кумиров. Возможность экономии оказывается весьма кстати.
Вы можете изучить кроссовки, которые уже куплены, и взять на вооружение советы, чтобы не совершать досадных ошибок в будущем. Итак, как и где приобретать спортивную обувь, чтобы риск оказаться обладателем фейка был минимален?
Совет 1. Будьте придирчивы к внешнему виду и качеству материалов изделия. Если это обувь или одежда, то изучите её на наличие внешних дефектов. Их быть не должно. Швы должны быть ровные. Клею не следует торчать.
Совет 2. Выбирайте правильно место покупки. В эпоху маркетплейсов некоторые недобросовестные продавцы размещают качественную фотографию, взятую на сайте бренда. Но по факту отправляют совершенно другую вещь.
Лучше делать покупки в оффлайн-магазинах, где можно пощупать товар и рассмотреть все детали.
Совет 3. Обратите внимание на цену. Слишком низкая цена на брендовый товар — повод задуматься и внимательно к нему присмотреться. В 100% случаях это реплика.
Если вы купили свои кроссовки в интернете, по факту вещь оказалась не совсем такой, как на картинке (но вроде бы похожа), швы кое-где не совпадают и местами виден клей… Ну, вы догадались. Если она обошлась очень дёшево, вас можно поздравить с экономичным приобретением. Но… Это тоже вопрос неоднозначный, ведь скупой, как известно, платит дважды.