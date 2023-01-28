Как отличить подделку от оригинала — 3 совета

Эксперт рассказывает о самых популярных брендах и даёт инструкции, которые помогут найти их оригиналы.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Китайские производители пытаются копировать технологии, которые разработали мировые бренды. Забавно наблюдать на спортивных выставках, если кто-то из официальных компаний представил новую технологическую разработку, в следующем году похожая технология встречается уже у более пяти китайских фабрик…

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Какие бренды подделывают чаще

1. Nike

Ежегодно Всемирная таможенная организация публикует отчёт по подделанным товарам за прошедший год. Из спортивных брендов уже много лет рейтинг возглавляет бренд Nike. Компания имеет товары средней ценовой категории, но и это не спасает от фейков. Лидером по подделке здесь являются кроссовки.

2. adidas

Второе место занимает марка adidas. Немецкая компания также становится частой жертвой фейкмейкеров. Знаменитые «три полоски» многие хотят видеть как на одежде, так и на спортивной обуви. Лидерами по фейкам являются совершенно разные модели кроссовок — от новинок до старой доброй классики.

Несколько лет назад хитом продаж стала лимитированная модель, разработанная совместно с популярным рэпером Канье Уэстом — Yeezy. Но также волна фейка не обошла стороной и многолетние трендовые линейки: Tan Smith, Gazelle и Hamburg.

3. New Balance

Это любимая марка кроссовок Стива Джобса. Неудивительно, что её активно подделывают. Лидирует модель New Balance 574, которой более 40 лет. Их можно найти и на маркетплейсах, и на прилавках самых разных магазинов.

4. Converse All Star

Культовые Converse All Star из 1917-го не теряют своей актуальности даже сейчас. Не только подростки, но и взрослые мечтают о такой паре обуви. Ценители этого бренда: Курт Кобейн, Дэвид Бекхэм, Аврил Лавин и Рианна. Всё логично — фанаты хотят быть похожими на своих кумиров. Возможность экономии оказывается весьма кстати.

Как не наткнуться на подделку

Вы можете изучить кроссовки, которые уже куплены, и взять на вооружение советы, чтобы не совершать досадных ошибок в будущем. Итак, как и где приобретать спортивную обувь, чтобы риск оказаться обладателем фейка был минимален?

3 главных совета

Совет 1. Будьте придирчивы к внешнему виду и качеству материалов изделия. Если это обувь или одежда, то изучите её на наличие внешних дефектов. Их быть не должно. Швы должны быть ровные. Клею не следует торчать.

Совет 2. Выбирайте правильно место покупки. В эпоху маркетплейсов некоторые недобросовестные продавцы размещают качественную фотографию, взятую на сайте бренда. Но по факту отправляют совершенно другую вещь.

Лучше делать покупки в оффлайн-магазинах, где можно пощупать товар и рассмотреть все детали.

Совет 3. Обратите внимание на цену. Слишком низкая цена на брендовый товар — повод задуматься и внимательно к нему присмотреться. В 100% случаях это реплика.