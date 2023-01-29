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2 часа назад

Необычная шапка москвички напугала пользователей сети

Мослента

В одном из столичных почтовых отделений заметили посетительницу в необычной шапке, декорированной брошами в виде насекомых. Головной убор женщины попал на видео в Telegram-канале «Что там в Москве?»

Необычная шапка москвички напугала пользователей сети
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, что белая шапка россиянки украшена аксессуарами в виде тараканов, жуков и других членистоногих.

«Когда ты немножечко влюблена в насекомых», — пошутили в группе.

Увиденное напугало пользователей сети.

«Страшно стало», «Зачем вы такое снимаете?» — написали они.

Кто-то отнесся с юмором к чувству стиля россиянки. Комментаторы назвали женщину «повелительницей мух» и в шутку предположили, что она могла бы работать учительницей биологии. Некоторые оценили дизайн брошей и отметили, что необычные аксессуары напоминают дизайнерские украшения именитых брендов.

Мода,Почта России,
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