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26 минут назад

52-летняя блогерша примерила кожаный корсет и разозлила фанатов

Lenta.ru

Австрийская блогерша Луиза (фамилия неизвестна) примерила откровенный наряд и разозлила фанатов своей внешностью. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте.

52-летняя блогер примерила кожаный корсет и разозлила фанатов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, на размещенных кадрах 52-летняя инфлюэнсерша с никнеймом thesilverlining_1970 предстала перед подписчиками в черном кожаном корсете и мини-юбке. При этом волосы Луизы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Свой образ героиня публикации дополнила серебряным колье.

«50 лет — это возраст, когда нужно носить все, что хочется», — подписала она видео.

Lenta.ru

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали прическу женщины в комментариях под публикацией.

«Очень нравится, как вы выглядите, но от седины нужно избавиться! Вам же не 80 лет», «Вам стоит изменить свой цвет волос», «Не понимаю прикола с седыми волосами, когда вам лишь 50 лет», — заявили они.

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