Коллекцию магазинов Zara разработают специально для России

По словам Цветковой, это будет абсолютно другой магазин, который, в первую очередь, отличается коллекцией. Отмечается, что она разрабатывается специально для России и может учитывать климатические условия территории. В разработке принимают участие специалисты из Inditex, подчеркнула она.