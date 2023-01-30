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2 часа назад

Коллекцию магазинов Zara разработают специально для России

Lenta.ruиещё 2

Коллекция для обновленных магазинов бренда Zara разрабатывается специально для России. Об этом ТАСС сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

Коллекцию магазинов Zara разработают специально для России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Цветковой, это будет абсолютно другой магазин, который, в первую очередь, отличается коллекцией. Отмечается, что она разрабатывается специально для России и может учитывать климатические условия территории. В разработке принимают участие специалисты из Inditex, подчеркнула она.

Цены, предположительно, останутся в рамках концепции Zara, заявила Цветкова. Ранее сообщалось, что первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

«Мы видим интерес не только торговых центров, но и потребителей, лояльных бренду. Даже если это будет новый покупательский опыт, думаю, целевая аудитория быстро адаптируется», — заявила управляющий партнер RETEX Анна Папаскири в беседе с агентством.

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