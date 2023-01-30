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3 часа назад

Nike и Tiffany подтвердили слухи о сотрудничестве

Газета.Ru

Спортивный бренд Nike готовит коллаборацию с ювелирным домом Tiffany & Co. Об этом сообщает WWD.

Nike и Tiffany подтвердили слухи о сотрудничестве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пара кроссовок под совместным брендом определенно находится в разработке, поскольку бренды выпустили тизер, анонсирующий сотрудничество. В официальных аккаунтах обоих брендов в социальных сетях были опубликованы фотографии обувной коробки знаменитого бирюзового цвета Tiffany Blue с логотипом Nike. Такое же сообщение появилось и в личном аккаунте исполнительного вице-президента Tiffany по продуктам и коммуникациям Александра Арно.

«Легендарная пара. Совсем скоро», — подписали сообщение партнеры.

Слухи о возможном сотрудничестве Tiffany и Nike появились несколько дней назад после того, как модное издание Hypebeast опубликовало фото, которое может оказаться слитым в сеть снимком обуви из грядущей коллаборации.

Мода,Tiffany & Co,
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