Nike и Tiffany подтвердили слухи о сотрудничестве

Спортивный бренд Nike готовит коллаборацию с ювелирным домом Tiffany & Co. Об этом сообщает WWD.

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Пара кроссовок под совместным брендом определенно находится в разработке, поскольку бренды выпустили тизер, анонсирующий сотрудничество. В официальных аккаунтах обоих брендов в социальных сетях были опубликованы фотографии обувной коробки знаменитого бирюзового цвета Tiffany Blue с логотипом Nike. Такое же сообщение появилось и в личном аккаунте исполнительного вице-президента Tiffany по продуктам и коммуникациям Александра Арно.

«Легендарная пара. Совсем скоро», — подписали сообщение партнеры.