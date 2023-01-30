Стилист объяснил любовь российских звезд к одежде черного цвета

«Зачастую идеальный образ держится на двух китах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана [французский модельер]. Это варианты, проверенные временем. Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно», — пояснил Громов.