Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Стилист объяснил любовь российских звезд к одежде черного цвета

Lenta.ru

Стилист Руслан Громов объяснил любовь российских звезд к черному цвету в одежде. Комментарий эксперта приводит KP.RU.

Стилист объяснил любовь российских звезд к одежде черного цвета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, знаменитости отдают предпочтение нарядам данной расцветки, поскольку они стройнят. Кроме того, данные вещи выглядят уместно и стильно независимо от кроя и сочетаются с предметами гардероба других оттенков и аксессуарами.

Однако, по мнению собеседника издания, отечественные звезды склонны упрощать свои образы, делая их монохромными, чтобы избежать негативной оценки.

«Для артистов сборы на красную дорожку — головная боль, все боятся столкнуться с критикой. А тотальный черный с головы до пят практически лишает злопыхателей возможности высказать негативное мнение. Не зря распространена поговорка "Не знаешь, что надеть, надевай черное"», — заявил стилист.

Кроме того, подобный дресс-код устанавливают организаторы многих светских мероприятий, опираясь на опыт мировых дизайнеров.

«Зачастую идеальный образ держится на двух китах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана [французский модельер]. Это варианты, проверенные временем. Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно», — пояснил Громов.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители