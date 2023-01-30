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1 час назад

Стилист назвала способы подчеркнуть талию с помощью одежды

Lenta.ru

Эксперт по стилю и имиджу, практикующий стилист Светлана Рогова назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Стилист назвала способы подчеркнуть талию с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист посоветовала делать в образе акценты на выигрышные части тела, например, грудь, шею, лицо или ноги.

«Для этого используйте украшения, выделение цветом, эффектные фактуры, необычный крой. Если у вас большая грудь, носите поддерживающий бюстгальтер. Грудь должна быть на своем месте, тогда и талия выглядит более узкой и изящной», — объяснила она.

Вдобавок Рогова порекомендовала избегать платьев, которые визуально делят фигуру пополам, коротких до талии топов, жакетов, двубортных пиджаков, юбок на резинке, а также крупных рисунков, принтов, вышивок, горизонтальных линий в области талии. Помимо прочего, она призвала читательниц отказаться от платьев прямого кроя или зауженных книзу. Вместо упомянутых вещей лучше присмотреться к однобортных пиджакам, топам и блузам с V-образным вырезом. Скрыть выпирающий живот, в частности, помогут брюки и юбки с застежкой сбоку или сзади.

В заключение стилист предложила делать выбор в пользу юбок и платьев, длина которых достигает ниже колена, и брючные костюмы.

«Пиджак должен быть удлиненный и прямого кроя. Надевая брючный костюм, вы визуально будете казаться стройнее и выше за счет цельности цвета, фактуры и вертикальных линий пиджака», — заключила Рогова.

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