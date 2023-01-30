Стилист назвала способы подчеркнуть талию с помощью одежды

«Для этого используйте украшения, выделение цветом, эффектные фактуры, необычный крой. Если у вас большая грудь, носите поддерживающий бюстгальтер. Грудь должна быть на своем месте, тогда и талия выглядит более узкой и изящной», — объяснила она.

Вдобавок Рогова порекомендовала избегать платьев, которые визуально делят фигуру пополам, коротких до талии топов, жакетов, двубортных пиджаков, юбок на резинке, а также крупных рисунков, принтов, вышивок, горизонтальных линий в области талии. Помимо прочего, она призвала читательниц отказаться от платьев прямого кроя или зауженных книзу. Вместо упомянутых вещей лучше присмотреться к однобортных пиджакам, топам и блузам с V-образным вырезом. Скрыть выпирающий живот, в частности, помогут брюки и юбки с застежкой сбоку или сзади.