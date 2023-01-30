32-летняя Рита Ора вышла на сцену в "голом" платье из латекса

Певица Рита Ора выступила с новым треком, посвященном ее мужу, в лондонском ночном клубе Heaven. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответсвующие снимки.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В конце января Рита Ора выпустила песню You Only Love Me, которую посвятила своему мужу Тайке Вайтити. На сцене в лондонском баре певица исполнила новый трек. Для выхода она выбрала провокационный наряд — "голое" платье из латекса с накладками в виде звезд на груди. Завершили образ ботильоны на каблуках.