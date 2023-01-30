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2 часа назад

32-летняя Рита Ора вышла на сцену в "голом" платье из латекса

Газета.Ru

Певица Рита Ора выступила с новым треком, посвященном ее мужу, в лондонском ночном клубе Heaven. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответсвующие снимки.

32-летняя Рита Ора вышла на сцену в "голом" платье из латекса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце января Рита Ора выпустила песню You Only Love Me, которую посвятила своему мужу Тайке Вайтити. На сцене в лондонском баре певица исполнила новый трек. Для выхода она выбрала провокационный наряд — "голое" платье из латекса с накладками в виде звезд на груди. Завершили образ ботильоны на каблуках.

В прошлом году Рита Ора вышла за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу.

Мода,Рита Ора,
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