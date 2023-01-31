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22 минуты назад

В России могут открыться магазины одежды из Индии

Primpress

Индийские компании могут зайти на одежный рынок Российской Федерации, сообщает PRIMPRESS.

В России могут открыться магазины одежды из Индии
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Производитель и по совместительству экспортер одежды под названием Northern India Trends, по данным новостного источника «КоммерстантЪ», сделал первые шаги по работе на российской стороне. Однако эксперты сомневаются, что данная компания сможет развернуть за короткие сроки точки продаж. Издание пишет, что в советское время текстиль из индийских земель имел очень большой спрос, а на данный момент, по мнению экспертов, бренды одежды из этой страны «не выдерживают» выдвигаемых рынком требований.

Издание сообщает, что в Индии Northern India Trends считается большим производителем и экспортером одежды.

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