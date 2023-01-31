В России могут открыться магазины одежды из Индии

Производитель и по совместительству экспортер одежды под названием Northern India Trends, по данным новостного источника «КоммерстантЪ», сделал первые шаги по работе на российской стороне. Однако эксперты сомневаются, что данная компания сможет развернуть за короткие сроки точки продаж. Издание пишет, что в советское время текстиль из индийских земель имел очень большой спрос, а на данный момент, по мнению экспертов, бренды одежды из этой страны «не выдерживают» выдвигаемых рынком требований.