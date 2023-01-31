Как оставаться в тренде несколько сезонов подряд

Полезные идеи от Евы.Ру, как прямо сейчас собрать модный зимний гардероб, чтобы и сэкономить, и оставаться в тренде несколько сезонов вперед.

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Именно сейчас, когда зимы осталось примерно столько же, сколько уже прошло, самое время уделить внимание зимнему шопингу. Это как в известной поговорке: «Готовь сани летом», — только мы предлагаем еще более прозорливый план: продумать модный зимний гардероб на будущий сезон уже в этом. Не ищите подвоха, только — выгоду. Рассказываем подробно.

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Возможно, что вы тоже заметили, что сразу же после крупных плановых распродаж, приуроченных к таким знаковым праздникам, как, например, Новый год, многие магазины и бренды устраивают еще более выгодные сейлы. Это делается, конечно, чтобы избавиться от сезонных коллекций и освободить место для новых поступлений к следующему сезону. Но все новое, как говорится, хорошо забытое старое. А когда дело касается моды, то и забыть-то толком не получается. Как обувь с острым носом, которая была в моде в 90-х и снова вернулась. Чтобы наши читательницы не выпадали из трендов, мы и подготовили подробный fashion-обзор по зимним образам, которые непременно останутся актуальными не только в сезоне 2023-2024, но и еще пару-тройку холодных сезонов.

Эко-мех в моде на годы

Самое первое, о чем важно подумать красавицам, собирая зимний гардероб — про верхнюю одежду. «В этом плане на многие годы вперед сохраняется главный вектор в эко-направлении, заданный мировыми дизайнерами: искусственный мех продолжает оставаться на пике», — комментирует модный консультант аутлетов Fashion House Group Рузанна Огнева. — «Причем меховые изделия могут быть как приближенными к натуральному, так и ультра-яркими». Современные модели шуб разной длины, а также полушубки и жилетки смотрятся выигрышно в условиях русской зимы. А если взять на вооружение коллекции таких модных брендов, как Bottega Veneta, Versace и Gucci, то они используют мех не только в одежде, но украшают им также головные уборы, обувь и сумки. Так что смело выбирайте верхнюю одежду и аксессуары на несколько зим вперед, главное — обязательно с эко-мехом.

Шуба по любви и в тренде

Если хотите оставаться в тренде, как минимум, еще пару зим, то примерьте короткий цветной полушубок или удлиненную модель с длинным ворсом. Судя по любви креативных директоров известных модных домов к эко-меху, этот вид верхней одежды только будет набирать популярность. Впрочем, как и мягкие плюшевые вещи — к примеру, из шерпи или под овчину. «Интересно будут выглядеть зимние образы с плюшевым пальто или модной курткой-рубашкой», — добавляет Рузанна Огнева.

Пальто — «маст-хэв» грядущих сезонов

Хитом этой и следующих зим стали стеганые пальто-пуховики с поясом, а также стеганые модели с удлиненной линией плеч и широкими рукавами в стиле оверсайз. Примечательно, что такие хорошо подходят как юным девушкам, так и зрелым женщинам. Понимая, что мы живем в стране с суровыми зимами, лучше, конечно, присмотреться к удлиненным моделям. И удачно, что именно длину макси выбрали как наиболее элегантную дизайнеры таких люксовых марок Miu Miu и Valentino. Впрочем, не сбавляют модные позиции пальто свободного кроя с двумя рядами пуговиц, которые идеально подходят для деловых леди. По словам fashion-консультанта Огневой, настоящим «маст-хэвом» грядущих сезонов станут двубортные пальто ниже колен с клетчатым принтом и выразительных ярких расцветок — красные, желтые, зеленые.

В топе — пуховики

Этот представитель теплой верхней одежды занимает топовое место в зимнем гардеробе вот уже много лет. И благодаря своему удобству, а также эффективности в защите от русских морозов не планирует сдавать позиции. «Вы будете на пике моды, если остановите выбор на моделях с уклоном в оверсайз и свободному силуэту», — советует наш эксперт. — «И не проходите мимо больших пуховиков-одеял с длиной макси и стеганых фасонов». Бизнес-леди и автоледи лучше присмотреться к укороченным дутым пуховичкам. Как и в случае с пальто, не игнорируйте яркие цветные модели.

Стеганые вещи и кожа — для уверенных в себе

Зимний гардероб не ограничивается верхней одеждой. Поэтому, пользуясь распродажами, приобретите брендовые вещички для составления разных луков зимой. Как и в этом году, в следующем по-прежнему трендовыми будут стеганые юбки, сарафаны, брюки и даже шорты — в любом из этих нарядов ваш зимний образ окажется стильным и современным. «Поскольку русская зима славится своими морозами, то запастись советуем сразу несколькими брючками», — уточняет стилист. — «В дополнение к стеганым уместно приобрести классические модели, а также спортивного формата — например, джоггеры». Уверенным в себе красавицам, по мнению г-жи Огневой, не помешают в гардеробе кожаные брюки типа карго. Следует присмотреться к штанам свободного кроя, дополненным разрезами. Стильные кожаные вещи — отличное решение для холодного сезона. Сюда же относятся и модные платья, полностью или частично из кожи, свободных фасонов Недаром, fashion-модели брендов уровня Hermès и Bottega Veneta демонстрируют на подиуме стильный кожаный лук с брюками, шортами и юбками различной длины.

Модный деним на сезоны вперед

Зимний хит-парад не покинут в ближайшие годы джинсовые комбинезоны, рубашки, куртки и сами джинсы всех мастей. Хотя стилисты и критикуют образы со скинни, но в сочетании со свитером-оверсайз этот тандем сохраняет за собой уверенные позиции. Держа прицел на будущее, имейте в виду, что модным провозглашен на сезоны вперед и тотал-лук из денима, так что смело приценивайтесь к утепленной верхней джинсовой одежде.

Дерзкий трикотаж и плиссе

Уютный и теплый трикотаж не планирует покидать модный рейтинг, уверенно заявляет модный консультант Огнева. Особенно макси-платья в полоску и тем более в сочетании с ботинками на шнуровке и высокой подошве или с казаками, воскресшими прошлогодней осенью и обещающими задержаться надолго. А можно нарядиться и в трикотажное мини, но в таком случае — непременно с ботфортами. Словом, зима как в 2023, так и в будущем приветствует смелые и даже дерзкие сочетания. Кстати, в этом ключе очень вовремя будет вспомнить про плиссированную юбку — постарайтесь найти такую на распродаже в магазине своего любимого и еще оставшегося в стоках аутлетов бренда. Именно трикотажные плиссе планируют быть модными хедлайнерами в зимних сезонах ближайшего времени. Сочетать их стилист рекомендует с вязаными свитерами — причем, не обязательно однотонными, а можно и с оверсайз, навыпуск.

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