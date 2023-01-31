Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенней коллекции Coach

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании Coach. Кадрами из фотосессии звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С маркой Coach звезда работает уже не один год, а став официальным послом бренда, она регулярно появляется на публике с сумками, которые рекламирует.

На кадрах из новой фотосессии 53-летняя Дженнифер Лопес позирует в черном бюстгальтере, кожаных шортах с высокой талией и объемном вязаном кардигане. Но объектом рекламы стала новая модель обуви - популярные мюли Kellie из весенней коллекции Coach.

Газета.Ru