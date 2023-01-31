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43 минуты назад

Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенней коллекции Coach

Газета.Ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании Coach. Кадрами из фотосессии звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенней коллекции Coach
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С маркой Coach звезда работает уже не один год, а став официальным послом бренда, она регулярно появляется на публике с сумками, которые рекламирует.

На кадрах из новой фотосессии 53-летняя Дженнифер Лопес позирует в черном бюстгальтере, кожаных шортах с высокой талией и объемном вязаном кардигане. Но объектом рекламы стала новая модель обуви - популярные мюли Kellie из весенней коллекции Coach.

Газета.Ru

В начале года Дженнифер Лопес снялась для новой рекламной компании своего косметического бренда JLo Beauty. Внимание фанатов к продукции для улучшения сияния кожи она решила привлечь своим идеальным телом в купальнике.

Мода,Дженнифер Лопес,
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