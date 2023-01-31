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33 минуты назад

Стилист назвала четыре вышедшие из моды модели зимних курток

Lenta.ru

Стилист Клемми Филдсенд назвала четыре модели зимних курток, которые вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Стилист назвала четыре вышедшие из моды модели зимних курток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В список попали парка и длинные пуховики. Первая вещь утратила свою актуальность еще несколько сезонов назад, поскольку материал, из которого она сделана, непрактичен и пропускает влагу. Что касается пуховиков, то они визуально прибавляют фигуре лишний объем.

Кроме того, специалист выделила варианты с анималистическим принтом.

«Пальто, например, с леопардовым принтом трудно носить. На фоне других приглушенных оттенков на вещах, которые составляют ваш образ, коричневые и черные цвета заставят вас выглядеть так, будто вы оделись в темноте», — рассказала Филдсенд.

В заключение эксперт добавила в список антитрендов куртки-оверсайз с искусственным мехом, которые, по ее словам, были популярны в 2000-х годах. В настоящий момент более актуальными станут пальто, оформленные овчиной, отметила собеседница издания.

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