Стилист назвала четыре вышедшие из моды модели зимних курток

Стилист Клемми Филдсенд назвала четыре модели зимних курток, которые вышли из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В список попали парка и длинные пуховики. Первая вещь утратила свою актуальность еще несколько сезонов назад, поскольку материал, из которого она сделана, непрактичен и пропускает влагу. Что касается пуховиков, то они визуально прибавляют фигуре лишний объем.

Кроме того, специалист выделила варианты с анималистическим принтом.

«Пальто, например, с леопардовым принтом трудно носить. На фоне других приглушенных оттенков на вещах, которые составляют ваш образ, коричневые и черные цвета заставят вас выглядеть так, будто вы оделись в темноте», — рассказала Филдсенд.